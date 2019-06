L'omaggio alla prima donna laureata al mondo: Google celebra Elena Cornaro Piscopia

Spesso Google, il motore di ricerca su Internet più utilizzato in tutto il mondo, modifica il proprio logo in occasione di particolari eventi e festività o ricorrenze, creando così quello che in gergo si chiama "doodle". E quello scelto il 5 giugno 2019 rimarrà senza dubbio nel cuore di tutti i padovani, perché omaggia Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

In questa giornata, infatti, ricorre il 373esimo anniversario della nascita di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nata a Venezia il 5 giugno 1646 ma conosciuta in tutto il globo in quanto prima donna laureata al mondo. E riuscì a tagliare tale traguardo all'Università degli Studi di Padova, dove si laureò in filosofia nel 1678: una vera e propria impresa al tempo, se si pensa che in Italia si sarebbe dovuto aspettare fino al 1732 per la laurea di un'altra donna, vale a dire la fisica bolognese Laura Bassi. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia morì 38enne, nel 1684, proprio nella città del Santo, ma a quasi 350 anni dal raggiungimento del suo obiettivo è divenuta non solo un esempio per tutti di emancipazione femminile e lotta per la parità dei diritti, ma anche un vanto e un lustro per Padova e il suo ateneo.

A questo link trovate la sua storia, da leggere tutta d'un fiato. E da tramandare, per ricordare la grandezza di questa donna. E di Padova...