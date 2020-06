Forte grandinata nella Bassa Padovana: danni a coltivazioni e vigneti

La grandine non si ferma e dopo aver colpito mais, soia, orzo e vigneti nel Feltrino ha segnato le coltivazioni della Bassa Padovana

Grandine

A macchia di leopardo la tempesta si è abbattuta sulle colture difese nelle serre e dalle reti protettive, il fenomeno si è localizzato soprattutto ad Agna e ad Anguillara Veneta: le foto dell'articolo mostrano la quantità di ghiaccio fermata dalle reti antigrandine sui fiori e ortaggi dell’azienda Sle Fiori gestita dalla giovane floricoltrice Silvia Girotto con i i fratelli. I chicchi fitti e sottili hanno interessato zucchine e patate oltre che i filari di vite come segnala Condifesa Padova, il consorzio di difesa delle attività e produzioni agricole che ha raccolto le segnalazioni di una breve grandinata anche martedì scorso tra Montagnana e Urbana. Si tratta dell’ultima spallata del clima impazzito di una maledetta primavera che secondo la Coldiretti ha segnato tutte le produzioni dalla frutta alla verdura, dalla vite ai grandi cereali. Come sottolineano da Coldiretti Padova «gli agricoltori cercano di difendersi con impianti e strutture oltre che con le polizze assicurative, ma la furia dei nubifragi è così violenta che squarcia le coperture e distrugge tutto. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.