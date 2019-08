Centro estivo “Bimbi botanici 2019”: quarta edizione della Wigwam Country School

Anche quest’anno, le Associazioni Wigwam e Si Può Fare, sono al lavoro per la realizzazione della quarta edizione del centro estivo denominato “Bimbi Botanici”. Il periodo canonico, sarà dal 26 agosto al 6 settembre 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.

I dettagli

Le strutture che ospiteranno la country school come di consueto, saranno rese disponibili dal Circolo di Campagna Wigwam, in Via Porto ad Arzerello di Piove di Sacco: un ampio edificio colonico della metà del 1600 con porticato e con un’aia in cotto usata a mo’ di arena, cui si aggiungono spazi verdi attrezzati e il “Troso dei bimbi botanici” ovvero, un sentiero che si sviluppa lungo un fossato rinaturalizzato che ospita oltre cinquanta specie arboree principalmente tipiche della campagna veneta oltre alla classica flora erbacea acquatica e fauna, tra cui germani reali e gallinelle d’acqua. Alberi tutti con relativa tabella di identificazione: con nome in italiano, nome scientifico e nome in lingua locale veneto-padovana. Età dei partecipanti, dai cinque ai tredici anni e durante tale periodo tutti i saranno impegnati in molteplici attività concernenti la scoperta della natura che ci circonda.

L'attenzione all'ecologia

A tale proposito, il presidente di Rete Wigwam, Efrem Tassinato afferma che questo centro estivo in modo particolare, si svolge presso la sede nazionale di una tra le primissime associazioni eminentemente ecologiste nate in Italia (1972) ed unica, tra quelle riconosciute con decreto ministeriale, con origine e tutt’ora con sede nel Veneto, un’organizzazione oggi estesa in 21 paesi nel mondo. «Per tale centralità – dice Tassinato - questo centro estivo, rappresenta uno tra i pochi della rete internazionale, con funzioni anche di ricerca e messa a punto di moduli di educazione alla sostenibilità e alla resilienza, poi adottati e riproposti dalle oltre cento Comunità Locali organizzate della Rete, in altrettanti territori del nostro ed altri Paesi».

«Si tratta di un’opportunità unica»

Il coordinatore delle attività, Luca Giuseppe Bianchi sottolinea infine che «si tratta di un’opportunità unica per i bambini e i ragazzi del piovese e dintorni che parteciperanno a questo centro estivo, essi potranno infatti acquisire un imprinting ambientale di notevole spessore, occasione oggigiorno, ahinoi, rara». L’attività educativa, che si avvarrà di animatori esperti e disporrà di materiali didattici adeguati, è resa possibile a costo zero per le famiglie, grazie al Circolo di Arzerello e al contributo economico di Banca Patavina e di Estintek Srl, oltre che di altri donatori privati.

Informazioni

Info e iscrizioni: +39 327 7787778 - bimbibotanici@wigwam.it.

