Il Gruppo Donne della Lega consegna i fondi raccolti a sostegno del Centro di aiuto alla vita

Giovedì mattina un gruppo di appartenenti al Gruppo Donne della sezione Lega cittadina si sono recate al Centro di aiuto alla vita per consegnare alla presidente Francesca Zanetti il denaro raccolto negli ultimi mesi attraverso contributi volontari nei vari banchetti della Lega allestiti nelle piazze di Padova.

Un piccolo, grande aiuto

“Un assegno per sostenere le numerose attività che il Cav di Padova svolge a favore delle donne - spiegano le volontarie - offrendo solidarietà a tutte le mamme in difficoltà e ai loro figli. Grazie alla generosità dei padovani è stato possibile raccogliere del denaro che, per quanto poco, aiuterà i volontari del centro a proseguire le lodevoli attività che svolgono in città: obiettivo primario è quello di salvare delle vite umane".

Il lavoro del Centro

Le volontarie tengono a ricordare i numeri che rendono tangibile l'attività del centro. Negli anni il Cav di Padova ha contribuito a far nascere 2.052 bambini assistendo 2.886 gestanti e dando assistenza a 7.840 donne. "Cifre importanti, che dimostrano quanto sia necessario sostenere queste realtà che sono al servizio di tutti noi e della nostra comunità - aggiungono le promotrici -. Un ringraziamento particolare alla presidente che ci ha dato l’opportunità di collaborare, anche con un piccolo gesto, e di far parte del loro grande progetto di umanità”.