Aria condizionata guasta, fermi sette tram su quindici disponibili. Ed è il secondo giorno consecutivo...

«Non è una cosa normale, mi ha disturbato molto». Anche Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova, è visibilmente indispettito da quanto sta accadendo. E non potrebbe essere altrimenti: sette dei quindici tram utilizzati in città sono fermi per il secondo giorno consecutivo a causa di un guasto all'impianto dell'aria condizionata.

I disagi

Un problema amplificato dal grande caldo che sta flagellando tutta l'Italia, città del Santo compresa. Tutto ha avuto inizio mercoledì 26 giugno con tanto di denuncia su Facebook del Sindacato Lavoro Società: "26 Giugno 2019, tram Padova. Ore 16.25, temperatura 36 gradi. 7 tram fermi per lo stesso problema: Aria condizionata. Sarà un caso? Sarà un servizio di qualità? Su 15 convogli utilizzati 8 tram girano regolari e 7 autobus sostitutivi. Problema? Aria condizionata guasta. In cabina risultano 50 gradi... Ma dove sta la sicurezza?". E giovedì 27 giugno la musica non è cambiata. Anzi, fa pure ancora più caldo. E anche il vicesindaco non ci sta...