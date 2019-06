Una guida completa dedicata agli over 60: ecco "Arriva l'estate", tra indirizzi utili e consigli

L' ufficio Attività creative terza età del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell'ambito del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute 2019, ha realizzato la guida "Arriva l'estate 2019".

La guida

La guida ha l'obiettivo di informare la cittadinanza, in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo in città. In particolare fornisce indicazioni su:

Luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia;

Associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto e parlare;

Servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio;

Piscine che prevedono agevolazioni per persone over 60;

Parchi e centri sociali per anziani.

La guida è scaricabile a questo link.

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova, via Giotto 34 Padova. Telefono 049 8205088. Fax 049 8207121. Orario orario dell'ufficio e di risposta telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30. Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it. Responsabile del procedimento dott.ssa Vilma Michelotto. Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo.