Hippocrates Holding e Croce Rossa Italiana insieme per la consegna gratuita di farmaci

In una situazione di crisi sanitaria e umanitaria come quella che sta affrontando l'Italia e con l’obiettivo di rispondere adeguatamente alla crescente domanda di farmaci, Hippocrates Holding annuncia oggi una collaborazione con il comitato della Croce Rossa Italiana di Padova per la consegna a domicilio gratuita di farmaci ai più bisognosi. Attraverso le farmacie al Pozzo d’Oro e Alla Mandria di Padova, Hippocrates Holding - primo retail farmaceutico italiano con oltre 100 farmacie di proprietà nel Nord e Centro Italia - e il comitato di Padova della Croce Rossa Italiana hanno infatti avviato un’importante attività di collaborazione.

Prima linea

In linea con le indicazioni delle autorità e nel suo ruolo di primo presidio sanitario, la farmacia si è messa subito in prima linea per garantire un servizio completo in un momento di difficoltà umanitaria e di emergenza sanitaria, attivando un servizio di consegna a domicilio dei farmaci, totalmente gratuita per i pazienti, con l’obiettivo di tutelare i più bisognosi e vulnerabili. Grazie alla collaborazione con CRI – anch’essa già attiva su questo fronte - il servizio offerto alla comunità sarà ancora più capillare. «Siamo lieti di poter annunciare l’avvio di questa collaborazione, che sarà guidata da valori perfettamente coerenti con i progetti della Croce Rossa e con lo spirito della nostra attività: l’accoglienza come primo presidio sanitario, la qualità e l’innovazione dei servizi e della consulenza dei nostri farmacisti, la fiducia della comunità, la continuità nella gestione del punto vendita», spiegano Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-founder e CEO di Hippocrates Holding. «Supportare le persone in difficoltà anche mediante l’esecuzione di piccoli servizi è comunque una modalità di recare aiuto ai più deboli e ai più fragili nello spirito del Movimento Internazionale di Croce Rossa», è il commento del Dott. Giampietro Rupolo, Presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana.