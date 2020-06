«I can't breathe», flash mob sul Liston

Lunedì 1 giugno alle 18.30 la Rete Studenti Medi si ritrova sul Liston per denunciare «la morte di George, come di molti altri prima di lui, e i continui abusi della polizia sulla popolazione afroamericana. Ci troveremo per denunciare, soprattutto, la legittimazione quotidiana di un sistema sociale ed economico iniquo, che affonda da secoli la sua radice sporca di sangue nella schiavitù e nel razzismo: il progresso e il benessere di pochi, costruito sulla schiena di molti». L'appello rivolto via social network ricorda ai partecipanti di rispettare le misure di sicurezza e il distanziamento minimo tra persone.

