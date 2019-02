Il “bacaro” giusto? Ve lo trova lo smartphone: sbarca a Padova l'app per gli amanti di “ombre” e “cicheti"

Presente quando, dopo una lunga passeggiata in centro, vi viene quell'irrefrenabile voglia dell'accoppiata “ombra de vin” e “cicheto” ma non sapete dove andare? Ora avete un alleato in più, e si chiama “iBacari”.

L'app

Si tratta di un'applicazione nata nel maggio 2016, gratuita e disponibile sugli store digitali: nata per Venezia, presenta al suo interno ben 85 locali tipici dislocati nei sei sestrieri della città lagunare, tanto da essere diventata un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono essere costantemente aggiornati sulle novità e le iniziative di questi caratteristici “bacari”. E ora punta al bis sbarcando a Padova: l'enoteca “Il Tira Bouchon” dell'oste Mirco – si trova Sotto il Salone, per chi ancora non la conoscesse – è infatti il primo locale all'ombra del Santo ad entrare a far parte della grande famiglia de “iBacari”. Non ci resta che attendere le altre new entry...