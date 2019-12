Nessuna idea per i regali di Natale 2019? Ci pensano i vignaioli della Strada del vino colli Euganei

Meglio non arrivare a mani vuote ma anzi, presentarsi con una bella cesta di prodotti del territorio. Sì, certo, il panico da regali è dietro l'angolo, ma quest'anno (ma non solo) nella provincia di Padova ci sono dei “folletti-alleati” che di sicuro possono far dimenticare quel fastidioso stress da regali che inizia sempre con la solita domanda: «Quest’anno cosa gli compro?».

È ora di esaudire un sogno per davvero

Un film già visto più volte che ha un unico finale: il regalo inutile presentato talvolta come «Un oggetto fine per gente di classe», come direbbe Cinzia Leone in Parenti serpenti, ma non sempre si finisce per esaudire un sogno. No.

La proposta

Ecco allora la soluzione proposta dalla Strada del vino colli Euganei: non solo ceste con ottimi vini e leccornie, ma un’esperienza che permette di andare alla scoperta del territorio euganeo, ricco di storia, arte, sapori, benessere e bellezza.

Ecco gli orari e gli appuntamenti per il mese di dicembre

Tutti i giorni: 10 – 18

Martedì 24 Dicembre aperto fino alle 13

Mercoledì 25 Dicembre Santo Natale e Giovedì 26 Dicembre S. Stefano – Chiuso

Martedì 31 Dicembre aperto fino alle 13

Mercoledì 1 Gennaio 2020 – Chiuso

Aperti le domeniche 15 – 22 – 29 dicembre: 10 – 12 e 15 – 19

Aperti dall’1 al 22 dicembre saremo aperti 8.30 – 12 14 – 18.30

Aperti tutte le domeniche di dicembre dalle ore 9 alle ore 12

Aperti tutti i giorni con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 – 14.30 – 18.30

Domenica e festivi: 10 – 12.30 – 14.30 – 18.30

Domenica 8 dicembre Cantine Aperte a Natale in Ca’ Lustra

Chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio

Aperti tutte le domeniche mattina di dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30

Aperto tutti i giorni, anche il sabato, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Domenica mattina dalle 8.30 alle 12.

Domenica 8-15-22 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 18

Aperti tutti i giorni con i seguenti orari:

Cantina: aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30

Agriturismo: venerdì e sabato sera su prenotazione e domenica a pranzo su prenotazione

Aperti tutti i sabati e le domeniche di dicembre con orario 16 – 20

Sabato 14 dicembre alle ore 17 presentazione del volume di Francesco Jori sulla storia del Veneto, alla presenza dell’autore. Ingresso libero, degustazione 5 euro.

Venerdì 20 dicembre ore 18 concerto di chitarra e clarinetto con Attilio Pisarri e Francesco Ganassin. Ingresso e degustazione 10 euro.

Info web

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/natale-2019-sulla-strada-del-vino-colli-euganei/

https://www.facebook.com/stradavinocollieuganei/

