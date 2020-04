Igienizzazione delle strade: il Comune mette in campo anche l'idrante della polizia

Lo spargimento per le vie del capoluogo di una soluzione disinfettante che dovrebbe contribuire a debellare l'eventuale permanenza del virus sulle superfici stradali (tema che in tutta Italia ha suscitato numerose discussioni), da giovedì prevede anche l'uso del carro idrante della polizia di Stato.

Il veicolo

L'annuncio arriva dalla questura dopo una decisione presa in collaborazione con l'amministrazione comunale che gestisce le operazioni in tutta la città e con la società AcegasApsAmga che fornisce la soluzione igienizzante. Il veicolo è un idrante Mercedes in uso al II Reparto mobile che abitualmente viene impiegato per la gestione dell'ordine pubblico in condizioni di particolare pericolo potenziale. I tecnici dell'officina del reparto di via d'Acquapendente hanno invece apportato delle specifiche modifiche tecniche che rendono il mezzo - che ha una capacità di ottomila litri - in grado di nebulizzare il disinfettante nell'aria. Giovedì pomeriggio ha prestato servizio, condotto da personale specializzato da Prato della Valle a piazza Garibaldi passando per il Santo e l'ospedale civile.

Il sindaco

«La sanificazione è importante in questo momento ed è molto apprezzata dai cittadini - spiega il sindaco Sergio Giordani - Un ringraziamento alla polizia per aver dimostrato una volta di più la grnade collaborazione che vige a Padova e ad Acegas che lavora a pieno regime per garantire tutti i servizi».