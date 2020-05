Il Consiglio Regionale assegna Leone del Veneto al Professor Crisanti

Un premio alle scelte e alla tenacia del professore che spazza via le polemiche degli ultimi giorni. Un premio anche al "Modello Padova": la provincia tra quelle colpite col più basso tasso di mortalità . Il premio va al professore e a tutta l'azienda ospedaliera di Padova. Un riconoscimento voluto dal Consiglio Regionale del Veneto e che attesta una volta per tutte il ruolo decisivo di Crisanti, dell'Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera.

Motivazioni

Al professore viene riconosciuto di averci visto giusto in tempi non sospetti ma anche di aver insistito sulla sua strada fino a convincere tutti, soprattutto in Regione.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]

