Il medico con il mantello di Superman: l'opera dello street artist Yveviper

Gli ha messo il mantello di Superman, un po' come a dire che gli unici che hanno davvero i poteri di risolvere questa drammatica situazione causata dall'allarme Coronavirus, sono i medici. E un po' anche per proteggerli, perché ci si conta molto su di loro. E' l'opera dell'artista Yveviper, apparsa questa mattina in zona ospedali.

Mantello

Quando si tratta di arte sono sempre in gioco le interpretazioni di chi guarda un'opera, come nel caso di chi, pochi a dire il vero, passano per la rotonda degli Ospedali in via Giustiniani. Quindi può anche starci che Yveviper quel mantello glielo abbia messo come a dire, "siete degli eroi" o magari per incitarli come si fa quando si confida che qualcun altro porti a compimento una sfida che noi si può accompagnare. In ogni caso un po' di colore in queste anomale giornate, non può che fare bene. Un po' come lavorare con l'immaginazione, visto che di tempo ce n'è.