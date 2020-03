Il prof. Basso: «Non sappiamo quanti hanno contratto Covid19»

Giuseppe Basso, già direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova e presidente dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza: «Parliamo di morti e di ammalati ma non abbiamo il denominatore, il numero esatto dei contagiati. Non sappiamo quante persone sono entrate realmente a contatto col virus. Quindi parlare di percentuali è davvero difficile in questo momento, nessuno lo può fare perché non ha strumenti per farlo»