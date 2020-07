Il prof. Natale smonta il sondaggio de IlSole24Ore: «Una ricerca così costerebbe una follia, risultati inverosimili»

Il sondaggio sul gradimento dei sindaci pubblicato da Il Sole 24 Ore non poteva che fare discutere. Soprattutto chi si è ritrovato agli ultimi posti non può certo ritenersi contento ma in tanti, anche tra quelli che in questa graduatoria si sono piazzati bene non è che hanno più di tanto sbandierato ai quattro venti il risultato. Così viene automatico domandarsi come sia possibile che, al netto delle simpatie politiche e anche spingendosi al limite, contando quindi i militanti di questo o quel partito, trovare il sindaco di Padova al novantanovesimo posto non rende comunque merito alla città. Essere al novantanovesimo posto non vuol dire che il sindaco sta poco simpatico a tanta gente, significa che la città è a pezzi e che non funziona nulla. E’ lecito quindi domandarsi se è di un sondaggio attendibile che si sta parlando. Abbiamo contattato così uno dei più grandi esperti italiani sull’argomento, il professor Paolo Natale dell’Università Statale di Milano. La sua firma l’abbiamo trovata su tanti quotidiani: Avvenire, L’eco di Bergamo, Corriere della Sera, L’Indipendente e La stampa oltre a diversi libri.

«Secondo me non le hanno proprio fatte quelle chiamate - ci spiega Paolo Natale, docente alla Facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano e consulente dell’Istituto di ricerca Ipsos - anche solo economicamente è una ricerca fuori dalla portata di chiunque. Una indagine come quella costerebbe circa settecentomila euro, ragionando a spanne e calcolando che una telefonata per una indagine costa una media di 5 euro. Se si moltiplica per 123mila viene fuori una cifra pazzesca. Basta fare un calcolo per tutti i capoluoghi e si capisce che è impossibile».

Il professor Paolo Natale lavora spesso come consulente con la Ipso di Pagnoncelli quindi nello specifico lavora per l'azienda concorrente. Inoltre Ipso lavora spesso per il Corriere e quindi sarebbe facile arrivare a questa conclusione. Invece, ascoltandolo si capisce perché accetta di fare consulenze per Ipso mentre per altri istituti rifiuta. «Pensate che qualche anno fa un sondaggio di quella stessa agenzia dava il sindaco di La Spezia come il meno apprezzato d’Italia. Ultimo posto. Due mesi dopo ha vinto le elezioni con il 40% dei voti, al primo turno», sorride il professore. Poi però specifica. «Non bisogna comunque generalizzare. E’ vero che spesso si abusa dei sondaggi e per questo perdono di credibilità, ma è una questione che è molto legata al metodo che viene utilizzato. Certo, diffiderei di chi va a proporsi di farsi finanziare delle ricerche di questo tipo, perché spesso il diniego costa una brutta valutazione in fantasiose classifiche», ride il professor Natale.