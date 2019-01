Due nuove aule, ma non solo: ampliamento per la scuola primaria "Don Angelo Bertolin"

Per ampliare l'offerta formativa e didattica: è stato inaugurato venerdì 25 gennaio l’ampliamento della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola di Selvazzano Dentro.

I lavori di ampliamento

I lavori sono stati realizzati da giugno a dicembre 2018. Sono state costruite due nuove aule al primo piano, ciascuna di 52 metri quadrati per accogliere 25 bambini per classe, sono stati realizzati tre nuovi servizi igienici per quanto previsto dalle norme in materia di edilizia scolastica ed accessibilità ed è stato inoltre eseguito un adeguamento della sala biblioteca-lettura con l’apertura di finestre per la luce naturale. Spiega Enoch Soranzo, sindaco di Selvazzano Dentro: «Con questo importante lavoro infrastrutturale diamo risposta all’Istituzione Scolastica, alle famiglie e al territorio nel complesso. Avere due aule in più consentirà alla scuola primaria Don Angelo Bertolin di accogliere due nuove classi ampliando l’offerta formativa e didattica. Investire sulla scuola significa investire sui nostri ragazzi, sulla loro educazione e sulla loro crescita come studenti e come persone». L'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere l'intervento denominato scuola primaria "Don A. Bertolin" - ampliamento piano primo al fine di incrementare le dotazioni degli spazi destinati alla didattica del plesso scolastico, per una spesa complessiva pari a 250mila euro interamente finanziata con fondi propri derivanti da avanzo di amministrazione. L'intervento ha previsto di realizzare l'ampliamento in sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica, dove nel 2013 sono stati realizzati i locali a destinazione del servizio mensa. Considerata l'ubicazione del nuovo corpo in ampliamento e la necessità di contenere i consumi e costi di gestione, sono state operate le seguenti scelte impiantistiche:

- sistema indipendente per il riscaldamento e raffrescamento mediante installazione di pompe di calore, così da ottimizzare l'impianto fotovoltaico già presente in copertura del plesso scolastico;

- sistema di illuminazione con tecnologia LED.

Considerata la diversa quota di calpestio tra gli ambienti esistenti al piano primo del plesso, e quelli oggetto di ampliamento, è stato necessario installare anche un impianto servo-scala al fine di abbattere le barriere architettoniche. «È stato un percorso che ha trovato varie difficoltà ma che abbiamo voluto superare con costanza e determinazione migliorando la funzionalità della scuola anche dal punto di vista del riscaldamento del piano terra che ha impegnato altri 30mila euro delle risorse comunali. Ora la Scuola Primaria Don Angelo Bertolin dotata di mensa, di un numero adeguato di aule e di una palestra immersa nel verde può essere definita una scuola completa che risponde alle varie esigenze dei nostri piccoli alunni», conclude Soranzo.