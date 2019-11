Un dolcissimo taglio del nastro: ufficialmente iniziato Art & Ciocc

Vi basterà passeggiare in pienissimo centro storico per rimanere inebriati dal profumo. E vi avvisiamo subito: resistere è impossibile. Si è ufficialmente alzato nella mattinata di mercoledì 20 il sipario su "Art & Ciocc", manifestazione giunta alla sua 12esima edizione e in programma fino a domenica 24 novembre tra il Liston e via Santa Lucia a Padova.

Taglio del nastro

Al taglio del nastro hanno presenziato l'assessore al commercio Antonio Bressa, il presidente di Ascom Confcommercio Padova Patrizio Bertin e l'organizzatore Roberto Donolato, che ha dichiarato entusiasta: «Possiamo vantare eccellenze da tutta italia, dal Veneto alla Sicilia col cioccolato di Modica Igp, unico in Europa. Daremo il massimo risalto al "cibo degli dei"». L'assessore Antonio Bressa lo considera «un anticipo del ricco periodo natalizio, e ci aspettiamo che con la sua creatività artigianale possa richiamare come di consueto migliaia e migliaia di persone». Chiude Patrizio Bertin con un elogio a Padova «culle delle idee e fulcro di eventi di grande qualità che danno lustro alla città».