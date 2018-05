Padova, inaugurato il mercato coperto di Campagna Amica

Taglio del nastro. Firmato Coldiretti: è stato inaugurato nella mattinata di sabato 26 maggio il mercato coperto di Campagna Amica a Padova alla presenza di Carlo Petrini, presidente della Fondazione e onorario di Slow Food.

"Mestiere di grande dignità"

Petrini ha esordito con un eloquente "La civiltà contadina ci ha allevato tutti" per poi rivolgersi ai consumatori: "Questo è un esempio virtuoso di reazione alla globalizzazione. Nessuno chiede più quanto vale un bene alimentare ma quanto costa. E se l'obiettivo è avere le nuove generazioni in campagna il prezzo del latte non deve essere di 30 centesimi. La società deve comprendere che c'è un giusto valore e una dignità in questo mestiere". E concludendo ha invitato i cittadini a diventare co-produttori chiedendo informazioni e sviluppando una relazione fitta tra le bancarelle di Coldiretti.