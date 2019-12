Inaugurazione nuovo Pam city in piazzale Santa Croce: tutti i dettagli e gli orari

Pam presenta Pam city, la nuova generazione di negozi di prossimità urbana che rispondono sempre di più alle crescenti esigenze dei consumatori. Un’apertura quella di Padova che rappresenta, per la storica insegna della grande distribuzione, un ritorno alle origini. Proprio nella città veneta infatti, nel dicembre 1958, nasceva la storia di questa grande azienda italiana, con l’apertura del primo supermercato Pam all’interno di un’ex sala cinematografica.

Kilometro zero

Il punto vendita di Padova si trovain Piazzale Santa Croce ed è il secondo Pam city d’Italia (dopo quello pilota che si trova a Roma) e sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 21. Uno spazio accogliente e sostenibile in termini di qualità, comodità e convenienza. Pam city abbandona la logica della promozione e attua una politica di convenienza continuativa declinata su tutti i reparti, attraverso un risparmio generalizzato ed evidenziato a scaffale. All’interno del percorso di acquisto particolare attenzione è posta sul Food-to-Go, su gastronomia e rosticceria, aree dove è possibile acquistare snack e piatti pronti da consumare. L’assortimento è contraddistinto dai prodotti del territorio in diverse categorie del fresco (come frutta, verdura, salumi e formaggi) che, oltre ad offrire risparmio per i clienti, sostengono l'economia delle piccole medie imprese locali valorizzando la filiera italiana e il km0.

La tradizione

Il nuovo punto vendita ha a disposizione anche la qualità delle private label dell’insegna, che si contraddistinguono proprio per l’italianità: più di 200 referenze d’origine 100% italiana, di cui più di 100 a denominazione Dop, Igp e Docg. Dalla linea Pam Panorama, con un ampio assortimento food e no-food, a BIO Pam Panorama, fino ai Veg&Veg pensati per vegetariani e vegani, e i Semplici e Buoni, alimenti senza glutine, ricchi di fibre, con meno grassi, senza zuccheri aggiunti e funzionali. Attivi nel nuovo negozio diversi servizi: i più moderni sistemi di pagamento elettronici comeApple Pay e Satispay, i depositi e prelievi con ViaCash ed il servizio di consegna della spesa a domicilio. «Siamo felici di presentare Pam city proprio nella città di Padova dove oltre 60 anni fa Pam ha aperto il primo supermercato iniziando la sua avventura nel mondo della Grande Distribuzione–dichiara Andrea Zoratti Direttore Prossimità di Pam Panorama –Italianità, qualità, freschezza e relazione quotidiana di valore con i nostri clienti sono da sempre i punti di forza della nostra insegna e che i consumatori potranno trovare anche in Pam city, format nel quale crediamo molto e per il quale abbiamo programmato un piano importante di investimenti a partire dal 2020».