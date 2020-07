Nuova vita per l'hub di Bagnoli: inaugurata la piscina nell'ex centro di accoglienza per migranti

Prima base Nato. Poi centro di accoglienza per migranti. Quindi set cinematografico internazionale. E ora piscina: nuova vita per l'hub di Bagnoli di Sopra, che si “veste” d'estate.

Piscina

Nella mattinata di sabato 11 luglio è stata infatti inaugurata la piscina comunale - gestita dalla società Conselvenuoto - ricavata all'interno dell'hub di San Siro: la realizzazione è stata decisa dopo che l'amministrazione comunale era venuta in possesso dell'ampia area dal Demanio e dopo che l'area dei fabbricati e degli impianti sportivi era stata sistemata “grazie” alle riprese di “We are who we are”, serie tv Sky girata da Luca Guadagnino e da poco selezionata per il prossimo Festival del Cinema di Cannes.