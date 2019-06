Nuovi sollevatori a soffitto per la casa di riposo

Inaugurato un nuovo sistema di sollevatori a soffitto nella Casa di Riposo di Noventa Padovana. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, il vicepresidente Marcello Bano, il sindaco di Noventa Padovana Alessandro Luigi Bisato e il presidente della Casa di Riposo Denis Cacciatori.

Il progetto

Il progetto rientra nel programma di continuo miglioramento del sistema assistenziale e di supporto all’attività del personale perseguito dall’ente e realizzato anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariparo. Dichiara Fabio Bui: «Queste strutture sono l’esempio di come si può rispondere all’incremento della domanda assistenziale, garantendo appropriatezza, ambienti adeguati e decorosi, con lo sguardo rivolto alla persona e al rispetto dell’altro. Un ambiente dove non solo i pazienti potranno godere di un’assistenza migliore, ma dove anche il personale medico e paramedico potrà lavorare in condizioni adeguate alle nuove concezioni dell’assistenza e della cura. Per questo ringrazio la Fondazione Cariparo per la costante attenzione rivolta a questi progetti e tutti coloro che hanno collaborato al miglioramento delle strutture. L’augurio che rivolgo è che entrando in questa casa, sia come ospiti che come operatori nei diversi ruoli, le persone possano godere di grande dignità e serenità». Con quest’ultimo intervento, tutte le stanze degli ospiti dell’intera struttura sono ora predisposte con questa struttura innovativa. «Interessante capire - ha aggiunto il sindaco Alessandro Luigi Bisato - che la Casa di Riposo di Noventa ha sempre a cuore sia gli ospiti che gli operatori e che con questo nuovo inserimento, grazie anche al contributo della Cariparo, guarda al futuro sempre tenendo in considerazione l’umanizzazione degli ospiti. Sono particolarmente soddisfatto nel sapere che questa struttura, inserita nel nostro territorio, sia una vera eccellenza».