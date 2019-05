Inaugurata la nuova terapia intensiva per i neonati: un gioiello costruito in 150 giorni

Lo ha definito, il governatore Luca Zaia, l'ennesimo gioiello: inaugurazione per la nuova terapia intensiva di patologia neonatale. La struttura è stata realizzata con un investimento di 1,8 milioni di euro ed è dotata di 20 posti letto che portano a 35 letti la possibilità di accoglienza totale tra terapia intensiva e semi-intensiva. «Non c'è mai stato - afferma il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Luciano Flor - un cantiere vero e proprio, tradizionale, perché la produzione delle pareti è stata fatta completamente in un capannone della zona industriale di un'azienda di Padova. Gli elementi sono stati montati in 150 giorni, i lavori fatti di notte. Un esempio, in altre condizioni ci sarebbero voluti cinque anni. Un auspicio per ciò che dovremo fare». Il riferimento al nuovo ospedale a Padova Est è scontato, ci sarà modo di parlare di questo durante la presentazione.

L'attenzione maggiore è comunque dedicata alla nuova struttura. Un video, che vi proponiamo, ha mostrato come è stato possibile consegnare i lavori in così poco tempo. Il reparto dedicato ai bambini nati prematuramente, è già operativo e potrà cominciare a ospitare i suoi piccoli pazienti fin da subito. «Padova è da sempre capofila per quanto riguarda le cure ai neonati - ha ricordato Flor - ma ricordiamoci che le migliori tecnologie e i mezzi più moderni non bastano se non c'è personale preparato. Da questo punto di vista, come direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Luciano Flor, non manca l'elogio al nostro personale tutto».