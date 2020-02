Selvazzano Dentro: "Il cane e il buon cittadino", serate informative e prove pratiche

La città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Centro Cinofilo Acquaviva Asd organizza quattro serate gratuite informative più le prove pratiche “Il cane e il buon cittadino” Vivere con il tuo cane nella comunità urbana. Il primo incontro informativo “Il Cane in Famiglia e nella Comunità: Prevenzione Veterinaria, come proteggere i nostri cani da parassiti e ridurre il rischio di malattie. Una corretta profilassi è utile per i nostri amici animali e per tutta la Comunità Cittadina” con Relatore il Medico Veterinario Dott. Daniele Masson è in programma giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico.

Incontri e pratiche

«Visto il successo della scorsa edizione – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – riproponiamo l’iniziativa "Il cane ed il buon cittadino" una serie di incontri e prove pratiche rivolti a chi ha un cane ed ha a cuore il suo benessere e salute. Veterinari, educatori e consulenti cinofili professionisti saranno a disposizione di tutti noi per affrontare tematiche di interesse comune e pratiche importanti per far star bene i nostri amici a 4 zampe, ma anche per garantire una importante rispettosa convivenza. Visto il cospicuo numero di cani registrati all’anagrafe canina comunale, quasi 4000, riteniamo fondamentale conoscere e mettere in pratica le regole basilari di buona educazione per fare di Selvazzano una Città “Pet-Dog Friendly».

Programma

Quattro serate formative dalle ore 20.45 al centro civico "F.Presca" in via Colombo 1 a San Domenico.

GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020 “Il Cane in Famiglia e nella Comunità: Prevenzione Veterinaria, come proteggere i nostri cani da parassiti e ridurre il rischio di malattie. Una corretta profilassi è utile per i nostri amici animali e per tutta la Comunità Cittadina”

Relatore Dott. Daniele Masson (Medico Veterinario)

GIOVEDì 12 MARZO 2020 “Motivazione e Gioco”

Relatori: Giancarlo Militello (Consulente cinofilo) e Alessandra Cortivo (Educatore cinofilo)

GIOVEDì 26 MARZO 2020 “Il Cane al guinzaglio – Gestione nelle passeggiate”

Relatori: Alessandra Cortivo (Educatore cinofilo) e Marina Leucci (Educatore cinofilo)

GIOVEDì 16 APRILE 2020 “La comunicazione, le Emozioni e gli strumenti per meglio comprendersi”

Relatori: Giancarlo Militello (Consulente cinofilo) e Alessandra Cortivo (Educatore cinofilo)

Per Informazioni:

Acquaviva Asd

Tel. 348.2268344 - E-mail acquaviva.asd@gmail.com