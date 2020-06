Fabio Bui incontra il generale Roberto Perretti, comandante delle Forze Operative Nord

Il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, ha incontrato giovedì 11 giugno il comandante delle Forze Operative Nord in Padova Roberto Perretti. Il generale di Corpo d’Armata ha assunto il comando il 24 febbraio scorso e vanta una lunga esperienza sia in missione all’estero (Libano, Albania, Iraq, Kosovo e Afghanistan) sia in patria dove ha ricoperto incarichi di staff e di servizio di Stato Maggiore nelle funzioni intelligence, operazioni, piani e addestramento.

L'incontro

Afferma Bui: «Da tempo collaboriamo con il Comando Forze Operative Nord in Padova: negli anni abbiamo organizzato diverse iniziative per valorizzare l’importanza della memoria e del valore della pace soprattutto verso i giovani. Riteniamo inoltre importante far conoscere l’impegno dei nostri militari nelle tante missioni internazionali dove si distinguono per l’alta professionalità, ma anche nelle attività svolte sui nostri territori come ad esempio l’operazione “Strade Sicure”. Ci sono stati momenti difficili per tutti, penso al presidio dell’area rossa di Vo’ durante l’ultima emergenza sanitaria, ma grazie alla grande umanità che da sempre contraddistingue il nostro Esercito, tutto è andato al meglio. Da parte dell’Amministrazione è consuetudine collaborare con le principali istituzioni cittadine e regionali, non abbiamo potuto incontrarci prima a causa dell’emergenza, quindi ora ho voluto dare il mio personale benvenuto al generale Perretti augurandogli un buon lavoro nel nostro territorio e ringraziandolo per quanto hanno fatto i militari in aiuto ai nostri concittadini». Dal 2016 al 2019 il generale Perretti ha comandato il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato che ha sede a Solbiate Olona, Milano.