Confartigianato Imprese Padova incontra il questore Isabella Fusiello

Si è svolto in un clima di grande collaborazione l’incontro tra il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto, il Segretario generale dell’associazione Tiziana Pettenuzzo e il nuovo Questore di Padova Isabella Fusiello. La difficile situazione economica dovuta all’emergenza sanitaria in corso e il presidio del territorio sono stati i temi al centro del dialogo avvenuto lunedì mattina, nella sede della Questura.

L'incontro

«Abbiamo voluto dare il benvenuto nella nostra città al Questore e comunicargli la nostra massima disponibilità alla collaborazione – spiegano Roberto Boschetto e Tiziana Pettenuzzo- Il momento è certamente critico per le nostre imprese e attendiamo un autunno ancora più impegnativo. Da parte nostra, l’impegno ad essere presenti nel territorio, grazie alle nostre 24 sedi in tutta la provincia, è massimo. Questo ci permette di essere vicini ai tanti imprenditori che oggi vivono una situazione di incertezza, attraverso servizi mirati come il nostro sportello credito, ad esempio. Oggi più che mai, le associazioni di categoria rappresentano un elemento di mediazione degli interessi fondamentale, senza il quale sarebbe certamente più difficile prevenire tentativi di infiltrazioni criminose nel nostro territorio. Il dialogo avvenuto con il Questore ci ha confermato che, nella nostra provincia, sarà sempre più salda l’intenzione di fare quadrato tra istituzioni e associazioni perché siano tutelate sicurezza e legalità».