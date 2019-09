Dall'aula ai campi sportivi: l'Università di Padova ospita l'University of British Columbia di Vancouver

Nell'ambito dell’accordo bilaterale con la University of British Columbia di Vancouver, l'Università di Padova ha organizzato un duplice evento: un incontro istituzionale e un incontro che ha come protagonista principale lo sport. Quest’ultimo prevede la promozione del progetto "Doppia carriera studente-atleta".

Doppia carriera studente-atleta

L'iniziativa è all’insegna di un movimento sportivo universitario che anche in Italia sta crescendo sulla scia del progetto pionieristico dell’Università di Padova relativo al riconoscimento della doppia carriera studente atleta, come avviene ormai da tempo in particolare nei college canadesi e americani. L'università di Padova mette a disposizione degli incentivi per gli studenti regolarmente iscritti che proseguono anche una carriera sportiva d'eccellenza. Possono richiedere l'incentivo chi ha conseguito meriti sportivi di particolare rilievo agonistico e ha raggiunto e superato 20 cfu per ogni anno accademico (almeno 6 cfu entro la sessione d’esami di febbraio per gli studenti iscritti al primo anno). L'università riconosce agli studenti idonei un contributo monetario, l'assegnazione di un tutor, la possibilità di concordare con il docente una diversa data d'esame nella medesima sessione, l'autorizzazione a non conteggiare l’assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione o di un laboratorio e la certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement.

L'iniziativa

Nell’incontro istituzionale di lunedì 9 settembre alle ore 10.30 in Sala da Pranzo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, una delegazione dell’Università della British Columbia, guidata da Murali Chandrashekaran (Vice Provost, International UBC) incontra il Rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto e i rappresentanti di scuole e dipartimenti dell’Ateneo per discutere delle future collaborazioni scientifiche. Saranno presenti anche Alessandro Paccagnella (Pro Rector International Relations), Mara Thiene (Chief Advisor for South Asia and Oceania) and Barbara Gatto (Chief Advisor for USA and Canada). Dalle ore 12.30, sempre di lunedì 9 settembre, in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà l'incontro con le squadre canadesi di basket femminile e pallavolo maschile dell'Università della British Columbia dal titolo “University of Padova meets UBC in sport” a cui parteciperanno Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Alessandro Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, Antonio Paoli, Delegato a progetto per sport, benessere e merchandising, Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova, Francesco Uguagliati, Presidente del Cus Padova, il Presidente della Federazione italiana pallavolo del Veneto e il Presidente della Federazione italiana pallacanestro del Veneto. Inoltre, dal 9 al 13 settembre, gli atleti e le atlete delle squadre canadesi di basket femminile e volley maschile seguono un programma di training fisico-tecnico (gli allenamenti sono a porte aperte) e una serie di lezioni tenute da docenti dell’Università di Padova. La sera sono in programma partite amichevoli ad ingresso gratuito: con le squadre del Cus UniPd, Kioene Padova, Lupe San Martino, Basket Sarcedo, Atlantide Pallavolo Brescia e Reyer Venezia.

Il programma

Di seguito il programma degli incontri

Lunedì 9, ore 18. Basket: UCB Thunderbirds Vancouver Vs Lupe San Martino, Palaberta (Montegrotto Terme)

Martedì 10, ore 17. Pallavolo: UCB Thunderbirds Vancouver Vs Kioene Padova, Kioene Arena (Padova)

Mercoledì 11, ore 18. Basket: UCB Thunderbirds Vancouver Vs Basket Sarcedo, Palaberta (Montegrotto Terme)

Giovedì 12, ore 18. Pallavolo: UCB Thunderbirds Vancouver Vs Atlantide Pallavolo Brescia, Pala Antenore (Padova)

Venerdì 13, ore 16 (pallavolo) e ore 18.30 (basket). Pallavolo e basket: UCB Thunderbirds Vancouver meets Padova, con la partecipazione della Reyer Venezia, Casa del Fanciullo (Padova)