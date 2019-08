Infarto e ictus, team di ricercatori padovani trova la "porta" che diminuisce i danni al cuore

Una scoperta di straordinario valore: un team di ricercatori interamente targato Padova ha infatti individuato un nuovo bersaglio molecolare che apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari.

La scoperta

I ricercatori padovani hanno scoperto un canale ionico per “far gonfiare” i mitocondri e farli così funzionare in modo più efficace: una sorta di "porta molecolare", dunque, che diminuisce i danni al cuore in caso di infarto e ictus. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista "Nature" con il titolo "Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria", è stato coordinato dal dottor Diego De Stefani (Dipartimento di Scienze Biomediche) e dal professor Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, con la collaborazione dei gruppi di ricerca della professoressa Ildiko Szabò e del professor Fabio Di Lisa. L’importante ricerca sarà dettagliatamente illustrata e svelata lunedì 26 agosto nel corso di un'attesissima conferenza stampa a Palazzo Bo.