Infermieri ancora in piazza: «Ci chiamano eroi ma non ci riconoscono i nostri diritti»

Malcontento e delusione tra gli infermieri, non solo quelli veneti. Dopo mesi passati in prima fila nella battaglia contro il Covid19 si trovano con un pugno di mosche dopo che gli erano stati promessi aumenti e premi. Da qui le proteste che in questi giorni stanno occupando e attraversando molte piazze d’Italia. E' stato così anche la mattina di lunedì 15 giugno, con una nuova mobilitazione.

A Padova si sono dati appuntamento sul Liston tra le entrate di Palazzo Moroni e quella del Bo. In tanti, disposti su file ordinate e distanziati, tutti indossano la mascherina. Hanno dei cartelli con i quali esplicitano quelle che sono le loro rivendicazioni: riconoscimento della specializzazione post laurea, equiparazioni tra infermieri dipendenti pubblici e privati, adeguamento degli organici e anche il superamento del vincolo di esclusività.

Durante il flash mob è stata intercettata anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che stava attraversando il Liston con la sua scorta. Fermata da due rappresentanti degli infermieri ha ascoltato per un paio di minuti le rivendicazioni dando risposte evasive a fronte delle richieste che le venivano fatte. I tanti in piazza non sono soltanto giovani, ma lavoratori di tutte le età. «Ci chiamano eroi però quando chiediamo di avere uno stipendio giusto si voltano tutti dall'altra parte. Sono stati mesi complicati e a noi di essere chiamati eroi non interessa affatto. Sappiamo bene di non esserlo, siamo invece professionisti che sanno fare e hanno a cuore il mestiere che facciamo», ci dice una delle manifestanti.

Non solo a Padova, sono tante le città italiane dove si è inscenata la protesta. Il Movimento Nazionale Infermieri unisce lavoratori da tutta la penisola e venerdì scorso c'è stato un appuntamento nazionale a Roma dove in tanti si sono dati appuntamento. Tra questi anche infermieri veneti e padovani.