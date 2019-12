Ascom Padova "adotta un ricercatore" dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare: l'iniziativa

Per il quarto anno consecutivo l’Ascom Confcommercio di Padova “adotterà” un ricercatore del Vimm.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di lunedì 16 dicembre nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, i vicepresidenti Franco Pasqualetti e Silvia Dell’Uomo, alcuni componenti del consiglio, il direttore generale Otello Vendramin e, ovviamente, i vertici della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, ovvero il presidente professor Francesco Pagano, la vicepresidente Giustina Destro ed il professor Andrea Alimonti, principal investigator del VIMM. L’Ascom, come per gli anni precedenti, donerà 25mila euro, fondi che, come ha specificato il prof. Alimonti, serviranno a proseguire le ricerche sul tumore alla prostata.