Una settimana tutta da pedalare: prezzi stracciati per GoodBike Padova

Un ulteriore incentivo. Per agevolare chi sceglie la mobilità ciclabile per i suoi spostamenti urbani: "prezzi stracciati" nella settimana da lunedì 23 febbraio a venerdì primo marzo per i fruitori di Goodbike Padova.

Gli sconti

Una decisione presa quale "supporto" alle iniziative antismog adottate dal Comune. E scatta la doppia promozione per il servizio di bike sharing: i titolari di abbonamento annuale possono utilizzare il servizio senza scatti tariffari, mentre l’abbonamento giornaliero "One day mobile", acquistabile tramite app​, viene proposto al prezzo di 2 euro. Tutte le info su GoodBike Padova sono disponibili a questo link.