Mimose, ma non solo: le iniziative del centro smistamento Amazon per la festa della donna

Dedicato alle donne che lottano. Venerdì 8 marzo Amazon ha organizzato (presso il deposito di smistamento di Vigonza) iniziative di sensibilizzazione in merito alla parità di genere e di supporto della ricerca oncologica sul tumore al seno.

Le iniziative

Nella ricorrenza della Festa della Donna, l’azienda ha donato a tutte le dipendenti del sito del padovano un mazzo di mimose e una spilletta acquistata dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: l’ente sostiene, attraverso la raccolta di fondi, progetti di ricerca per la cura del cancro svolti presso Università, Ospedali e Istituti scientifici. Inoltre, Airc divulga l’andamento dei risultati più rilevanti nella ricerca oncologica per coinvolgere ed informare il pubblico sui progressi compiuti, sulla prevenzione e le prospettive terapeutiche. Inoltre, l’intero sito è stato addobbato con decorazioni viola, colore simbolo della giornata, e mimose, il fiore per eccellenza da regalare alle donne per questa storica ricorrenza. Anche i dipendenti sono stati invitati ad indossare indumenti viola, per mostrare il proprio sostegno alla parità di genere e alla diffusione di una cultura più inclusiva: sono stati premiati con un buono Amazon i tre dipendenti che meglio hanno saputo interpretare con il proprio outfit lo spirito dell’iniziativa. I dipendenti sono stati quindi coinvolti in un momento informale di confronto sul tema coi colleghi, con rinfresco e foto di gruppo per ricordare la giornata.