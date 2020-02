Per renderla più bella e vivibile: iniziati i lavori di riqualificazione dell'area di piazza De Gasperi

"Nuovi spazi per la città contemporanea": recita così il cartellone posto sopra alle transenne. Segno che si è passati alla fase esecutiva del progetto da 860.000 euro: iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Alcide De Gasperi.

I lavori

O meglio, della zona di piazza De Gasperi, perché l'intervento interesserà in parte anche via Trieste e via Tommaseo (dove verrà tolto il fastidioso spartitraffico lato parcheggi): ad annunciare il via ai lavori è l'assessore Andrea Micalizzi, che spiega come il cantiere che al momento recinta la zona del parcheggio - che verrà "girato" con tanto di piantumazione di una quarantina di alberi con conseguente sistemazione dei marciapiedi della confinante via Trieste - è solo il primo step di una riqualificazione totale dell'area, che vedrà il suo "culmine" con la completa pedonalizzazione della piazzetta che dà su Corso del Popolo, dove verranno impiantati altri alberi. Una maxi-operazione (comprensiva di riorganizzazione della viabilità interna) che durerà per tutto il 2020 ma che consentirà di rendere più bella e funzionale l'intera zona, come sottolinea l'assessore Micalizzi che parla di «promessa mantenuta: questo progetto aiuterà a migliorare la città anche dal punto di vista della sostenibilità, e soprattutto è condiviso coi residenti». A confermarlo è Emanuela Traini, amministratrice condominiale della zona: «Siamo tutti felicissimi di quello che ci è stato prospettato, e anche se in questi mesi ci saranno dei disagi non è un problema perché poi arriveranno dei benifici a lungo termine. Sono convinta che l'area di piazza De Gasperi diventerà bella, vivibile e fruibile: questi interventi di riqualificazione, uniti a quelli già fatti riguardanti la nuova illuminazione a led e dei negozi e al rinnovo dell'accordo con le guardie giurate, faranno sentire gli spacciatori ancor più inadeguati e in imbarazzo, costringendoli ad andarsene altrove».