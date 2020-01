Ciak, si gira: iniziate le riprese de “L'alligatore”, set blindato al Caffé Pedrocchi

L'ingresso della Sala Rinascimentale è celato da una grossa tenda nera. Creando ancora più suspence intorno a quella che all'ombra del Santo è già diventata la serie tv più attesa dell'anno: sono iniziate dal piano nobile del Caffè Pedrocchi le riprese de “L'alligatore”.

Le riprese

Set blindatissimo per la fiction prodotta da Fandango e basata sui romanzi dello scrittore padovano Massimo Carlotto, che andrà in onda nei prossimi mesi su Rai 2: il primo ciak è stato dato nello storico caffè in pieno centro storico, con scene girate non solo al primo piano ma anche nella grande Sala Rossa al piano terra. Il tutto tra la grande curiosità dei padovani, stupiti dalla massiccia presenza di mezzi della produzione parcheggiati lungo tutta via Oberdan. Le riprese dureranno quattro-cinque settimane e si snoderanno anche in provincia.