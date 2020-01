Una "piazza" per le startup: nasce Innovation Village

Un luogo, un villaggio, una piazza in cui l’ecosistema dell’innovazione si racconta, si incontra, si confronta, si conosce e si riconosce: Innovation Village è una delle novità più significative che accompagnerà nel 2020 cinque diverse manifestazioni “firmate” da Fiera di Padova.

Innovation Village

Il primo appuntamento è dal 31 gennaio al 2 febbraio a Itinerando, la fiera del Turismo esperienziale, sarà poi la volta di Casa su Misura (29 febbraio-8 marzo), di Green Logistic Expo (18-20 marzo), di Flormart (23-25 settembre) e di Tecnobar & Food (11-13 ottobre). Ogni “villaggio” ospiterà uno spazio aperto a startup, aziende, centri di ricerca, professionisti per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Un format ideato in collaborazione con Blum: alla proposta delle startup che presentano innovazioni in linea con i temi di ciascuna manifestazione si affianca una piazza costantemente animata da eventi formativi di breve durata e ad alta concentrazione di contenuto e da tante occasioni di networking, per far incontrare le aziende e le realtà che hanno sviluppato innovazioni significative, ma anche per rafforzare la connessione fra mondo della ricerca e l’ecosistema dell’innovazione. Ogni Innovation Village si chiuderà poi con l’assegnazione di un award.

Il commento

Spiega Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova: «L’innovazione è, assieme all’internazionalizzazione, una delle due direttrici su cui si fonda il nostro progetto di sviluppo: per competere in un mercato difficile come quello fieristico oggi è necessario saper proporre manifestazioni cui le aziende guardino non solo come spazio per presentare i loro prodotti, ma anche come luogo in cui incontrare i protagonisti delle innovazioni che percorrono il loro settore o che sono destinate a segnare il futuro prossimo. Ecco perché abbiamo deciso di allestire, in ben cinque dei sette eventi fieristici a marchio Fiera di Padova nel calendario 2020, un luogo ben riconoscibile in cui favorire questo incontro». Ad arricchire l’Innovation Village, la presenza delle startup di Start Cube, divisione di Galileo Visionary District, con cui Fiera di Padova ha già attivato una collaborazione significativa.