Smog e limitazioni del traffico, buone notizie: si torna al semaforo verde

Via libera: dopo l’allerta arancione scattata a inizio settimana, si torna al semaforo verde da venerdì' 13 a lunedì 16 dicembre compreso.

Semaforo verde

Un "ok" rimasto in dubbio fino all'ultimo in quanto quasi tutte le centraline di rilevamento Arpav martedì 10 dicembre avevano sforato i 50 µg/m3. Provvidenziale il calo di mercoledì 11, con tutte le centraline sotto al limite. Dichiara l’assessore Chiara Gallani: «Bene essere tornati al verde, significa prima di tutto che la nostra aria è un po’ più pulita. Le condizioni possono cambiare molto rapidamente, stiamo a vedere nei prossimi giorni. Il mio invito rimane sempre quello di utilizzare i mezzi pubblici, muoversi in bicicletta, condividere i mezzi privati, utilizzare i parcheggi scambiatori, oltre che di non tenere troppo alte le temperature dei riscaldamenti e prestare attenzione agli impianti a biomassa. Sono azioni che devono diventare abitudine quotidiana al di là dei semafori, perché l’aria della nostra città rimane tra le più inquinate d’Italia».

Il vademecum

A questo link trovate il vademecum con tutte le limitazioni previste.