Auto elettriche, prevista l'installazione a Padova di 43 nuove colonnine per la ricarica

Rappresentano una fetta di mercato ancora molto piccola. Ma sono in rapida crescita. E hanno bisogno di "infrastrutture" adeguate: prevista a Padova l'installazione di 43 colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Colonnine

Tutto parte dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio il 26 settembre 2014, che ha per obiettivo principale quello di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Fase successiva: la pubblicazione a ottobre 2019 da parte di Aps Holding (incaricata dal Comune di Padova) dell'avviso pubblico "per manifestazione di interesse per assegnazione di aree per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in". E nel giro di circa un mese Aps Holding ha ricevuto ben sei candidature da parte di società private, interessate a installare le 43 colonnine in corrispondenza di altrettanti stalli di sosta. Al momento a Padova sono disponibili infrastrutture di ricarica al Park Rabin di Prato della Valle e in: piazza Sandro Pertini, via Armistizio, via Asconio Pediano, via Carlo Goldoni, via Chiesanuova, via Jacopo Facciolati, via Portogallo, via Sergio Fraccalanza, via Uruguay e viale dell'Industria. Non sono più disponibili da lunedì 13 gennaio, invece, le colonnine del park Boschetti.