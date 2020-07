Lavori in corso per l'installazione del "magnete della creatività" nell'area verde di San Carlo

Lavori in corso nell'area verde dell'ex Sangati per la costruzione della piattaforma modulare – il “magnete della creatività” - che attrarrà iniziative e spettacoli. L'area è stata "affidata in adozione" dal Settore Verde del Comune fino al 30 giugno del 2023 alla Società Cooperativa Sociale Cosep, uno dei soggetti portanti del progetto Arcella In&Out. Arcella In&Out è un progetto promosso da una alleanza di partner pubblici e privati, con capofila l'Istituto Superiore Valle, Liceo "E. Curiel", Istituto Comprensivo "A. Briosco", ENAIP Veneto, COSEP Società Cooperativa Sociale, Università IUAV di Venezia, Ordine degli Architetti, Associazione Arcella Ground, Associazione Gli Enarmonici, Comune di Padova, Target Due S.r.l..b Arcella In&Out ha vinto un bando promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e le attività si svolgono tra novembre 2019 e maggio 2020.

Rigenerazione urbana

Sta prendendo forma in queste ore la struttura modulare che sorgerà nell'area e che fungerà da attrattore di iniziative e socialità. E' frutto del lavoro di progettazione degli architetti che insegnano nelle scuole partecipanti al progetto e dai ragazzi e insegnanti dell'Enaip di Padova. Si tratta di sei moduli che comporranno una platea e un palco ed una serie di elementi di arredo urbano. I moduli- studiati per essere spostati comodamente - potranno essere adattati per spettacoli teatrali, piccoli concerti, mostre di pittura, aree per lo studio e quant'altro. La progettazione ha seguito le indicazioni dei focus group che hanno coinvolto studenti e commercianti della zona. “Sarà un vero e proprio magnete della creatività del quartiere – sottolinea Andrea Sarno, l'architetto e insegnante del Valle – un pezzo importante per la costruzione a questo pezzo di città l'agorà arcellana accogliente e aperta che tanti reclamano”.

Arcella In&Ou

Un suggello del lungo percorso di iniziative del progetto Arcella In&Out per la rigenerazione di quest'area dell'Arcella. Inizia ora la scommessa della rigenerazione di questo spazio, senza recinzioni, ma con relazioni, suoni, ed idee. Una scommessa impegnativa, ma entusiasmante, che può tracciare una rotta per la gestione degli spazi "a rischio" nei quartieri.