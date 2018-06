iodonoenergia: 5mila euro da EstEnergy per pagare le bollette delle famiglie povere

5mila euro per le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare le bollette. Donati dagli stessi concittadini e devoluti al Fondo per le famiglie bisognose del Comune da parte della multiutility EstEnergy. Come riporta la stampa locale, #iodonoenergia, l'iniziativa solidale messa in campo durante la Padova Marathon, ha fatto centro.

Il format

Il progetto era partito il natale scorso, con uno stand allestito in piazza Cavour. All'interno alcune biciclette da spinning collegate a un generatore: padovani e non hanno potuto salire in sella e produrre energia pedalando, donando 1 euro per ogni chilometro percorso. A margine della maratona cittadina l'ultima tappa del progetto, con la “Power Box” montata in Prato della Valle. Una vera e propria stanza della creatività, dove divertirsi a disegnare con la luce per una buona causa.

I numeri del sostegno

Grande la risposta dei padovani, che hanno permesso di raggiungere e superare quota 5mila euro: nei giorni scorsi EstEnergy ha consegnato a palazzo Moroni esattamente 5.054 euro per coprire i costi delle bollette delle famiglie meno abbienti nell'ambito degli Ief – Interventi economici finanziati. Da anni i servizi sociali del Comune sono impegnati nel sostegno delle fasce a basso reddito, fornendo un aiuto concreto per i pagamenti di spese condominiali, utenze e manutenzioni. 258mila euro assegnati nel 2017, distribuiti in 748 richieste, a cui si aggiungono i contributi specifici per il pagamento del riscaldamento domestico, i cosiddetti Ief Gas, costati all'amministrazione poco meno di 97mila euro lo scorso anno. 452 le famiglie che hanno usufruito delle agevolazioni per il servizio idrico, stanziate dal Consiglio di bacino Bacchiglione per un valore di 103mila euro.

5x1000 ai servizi sociali

La consegna dell'importo ricavato da #iodonoenergia è avvenuta alla presenza del sindaco Sergio Giordani e del vice Arturo Lorenzoni, oltre che dei rappresentanti della giunta. Particolarmente soddisfatta l'assessore alle politiche sociali Marta Nalin, che elogia l'accostamento tra sport e solidarietà e plaude ai privati che hanno partecipato all'iniziativa, ricordando che per sostenere le attività del Comune a sostegno dei bisognosi è possibile donare il 5 per mille. Il contributo va a sostegno degli anziani soli e delle persone in difficoltà economiche.