Ipercity: Con "Sabbia...che meraviglia", il profumo del mare arriva in città

Non serve una spiaggia per giocare con la sabbia e nemmeno per vederla trasformata in opere d'arte: da martedì 14 luglio, questo sarà possibile anche in città con "Sabbia... che meraviglia". Per caratterizzare l'estate rievocando il mare e la fantasia, infatti, l'Ipercity di Albignasego ha invitato Michela Ciappini e Antonio Molin, due dei più grandi artisti italiani di scultura su sabbia, a realizzare una monumentale opera d'arte vicino all'ingresso.

Le sculture

Alta 4 metri e che occuperà uno spazio di ben 25 metri quadrati, la scultura sarà svelata durante la creazione. Il soggetto è una sorpresa e i clienti o i visitatori potranno vedere che prendere forma giorno dopo giorno nel centro commerciale, seguendo dal vivo il lavoro degli artisti. Lavoro che sarà documentato anche sui canali social dell'Ipercity. Nel frattempo, un unico indizio: la scultura è ispirata a uno dei più famosi romanzi per bambini. Nonostante siano artisti internazionali, sia Ciappini che Molin sono molto legati al Nordest, avendo partecipato ai tradizionali presepi sulla sabbia di Jesolo e di Lignano Sabbiadoro. Ciappini, scultrice e scenografa, non lavora solo con la sabbia, ma per le opere in questo materiale ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. Molin, invece, è uno dei punti di riferimento dell'Accademia della Sabbia. L'opera che realizzeranno sarà ultimata fra venerdì 17 e sabato 18 luglio, e rimarrà allestita fino al 31 agosto.