La formazione? Direttamente sul "campo": istituti padovani in pole position al Motor Bike Expo

Tris servito. Sono tre (la Scuola Formazione Professionale Enaip di Cittadella, l’istituto Istruzione Superiore Euganeo e Cfp Manfredini di Este), gli istituti padovani presenti al Motor Bike Educational, l'evento che porta in fiera a Verona al Motor Bike Expo (da giovedì 17 a domenica 20 gennaio) gli studenti degli istituti professionali in un programma formativo che, grazie alla formula workshop, mette insieme business e passione, formazione e spettacolo: un articolato cartellone di lezioni “flash” di professionisti, sportivi, manager, testimonial ai massimi livelli nel mondo delle due ruote.

L'iniziativa

L'iniziativa propone nuova visibilità per il settore meccanico, dedicata agli istituti superiori, e a coloro che scelgono questo impegnativo percorso professionale pieno di opportunità ed emozione. Una “formazione professionale” più che mai attuale: il recente report di Confimi/Industria evidenzia che due imprenditori su tre hanno difficoltà a trovare personale specializzato, soprattutto nel settore metalmeccanico. Eppure, la seconda industria manifatturiera europea è in grado di offrire posizioni e carriere davvero brillanti. Tra i relatori d’eccezione il campione del mondo Marco Lucchinelli, il manager del Team Kawasaki Lucio Pedercini, il Team Polimi Racing Factory gestito dagli studenti del Politecnico di Milano, e l’influente Youtuber del mondo delle due ruote, Alberto Naska. Al Motor Bike Expo, che si apre domani alla Fiera di Verona, sono presenti 700 espositori - ventitre dei quali sono padovani - con moto, innovazione tecnologica, oggetti e prodotti per i motociclisti, campioni e testimonial, e grandi spazi per eventi e manifestazioni sportive. Ma soprattutto ci sono i motociclisti, autentici protagonisti di questo grande evento-cult: 167.000 visitatori nel 2018 da tutta Italia e dal sud Europa. Motor Bike Expo é aperto fino a domenica, orario 9-19.