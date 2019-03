Gli alunni dell'Its Turismo Veneto alla scoperta delle Thermae di Abano e Montegrotto

Hanno trascorso il lunedì tra Abano e Montegrotto Terme, gli allievi dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo, in visita aziendale nella prima area per la salute preventiva in Europa. I ragazzi del 1° anno del corso di Hospitality Management di Jesolo hanno iniziato il loro tour dall’Hotel Tritone di Abano Terme, accolti da Marco Gottardo direttore di Federalberghi Terme Abano Montegrotto e dal titolare della struttura, Walter Poli.

La giornata

Nellla struttura 4* Superior hanno ascoltato l’intervento del dott. Fabrizio Caldara, direttore del Centro Studi Termali Pietro d’Abano, in relazione ai benefici delle cure termali, per poi visitare l’albergo sotto la guida del titolare e dei collaboratori. Hanno, poi, attraversato il centro di Abano Terme per dirigersi verso l’Hotel Mioni Pezzato, per vedere un diverso tipo di hotel termale high level a 4* nella stessa località, accolti e guidati dal titolare Giovanni Mioni che ha presentato loro la struttura. Ultima tappa della passeggiata aponense, per il gruppo di Alta Formazione per il Turismo con sede a Jesolo, Bardolino e Asiago, è stata l’unica struttura a 5*Lusso, ovvero l’Abano Grand Hotel, dove la titolare, Cristina Borile, ha illustrato le caratteristiche di una struttura luxury e le modalità di accoglienza sviluppate nei diversi hotel del suo gruppo alberghiero. Nel pomeriggio, dopo una passeggiata nel cuore della zona pedonale, gli alunni sono stati accompagnati a Montegrotto a visitare Y-40® The Deep Joy, la piscina più profonda del mondo, dove, oltre a scoprire questo luogo unico al mondo, hanno avuto modo di comprendere una nuova modalità di interpretare la risorsa termale applicata a nuovi target di mercato. Qui hanno incontrato il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Emanuele Boaretto, che ha risposto ai loro ultimi quesiti e curiosità prima della loro ripartenza per Jesolo.