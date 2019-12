"Merry Christmas Padova": partita la caccia al nuovo murale fluo di Kenny Random

Lo hanno letteralmente inondato di like. Ma ancora ignorano dove si trovi: Kenny Random incanta i padovani e tutti i suoi fan postando sulla propria pagina Facebook la foto della sua nuova opera.

Kenny Random

Un post accompagnato dalla frase "Merry Christmas Padova", e i suoi follower vanno in visibilio alla vista dell'albero di Natale fluo con tanto di colomba della pace e bimba che - "vegliata" da un gattino - sembra porgerle il dito per fornirle un appoggio. Un murale di sicuro impatto e che ha subito scatenato i "seguaci" del writer padovano, che hanno iniziato la caccia all'opera. Perché sapere dove si trova per poterla ammirare live è bello, ma imbattercisi per caso e venirne rapiti è speciale...