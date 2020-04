Una lavatrice per le calzature mediche: il dono di Krupps all'ospedale di Camposampiero

L'emergenza aguzza l'ingegno e allarga il cuore. É quanto successo a Enrico e Fabio Scanavin, fratelli e titolari della padovana Krupps che produce sistemi di lavaggio professionale. Hanno ideato "Klean Lab", un innovativo macchinario che facilita e rende più efficace la pulizia delle calzature non solo in ambito sanitario, ma anche in quello della filiera alimentare. Un progetto che ha preso il via ufficiale mercoledì nell'Alta Padovana.

L'idea

Il progetto è nato dalla volontà degli Scanavin di aiutare concretamente gli ospedali e tutte le strutture sanitarie che si trovano in prima linea a fronteggiare l'epidemia. Volontà che ha sposato ciò che i due fratelli fanno da una vita: progettare strumenti di lavaggio. Ecco nascere "Klean Lab", all'apparenza del tutto simile a una lavastoviglie professionale come quelle che si vedono nei bar, ma destinata a igienizzare in profondità fino a 70 paia di calzature professionali ogni ora. Il suo speciale ciclo di lavaggio combina lavaggio, alte temperature, detergente e sanificante e si può controllare da remoto grazie al wifi. Il suo utilizzo è destinato a tutto i luoghi in cui il personale utilizzi le scarpe professionali, dunque ospedali, studi medici e veterinari, casi de cura o di riposo ma anche le attività della filiera alimentare come i laboratori di pasticcerie, panetterie, macellerie e simili.

La creazione

«Nell'emergenza l’attenzione si è focalizzata sui dispositivi di protezione, ma ci siamo resi conto che nessuno si stava preoccupando delle calzature, grande veicolo di sporco e microrganismi - spiegano i fratelli Scanavin -. Dopo un rapido confronto con il laboratorio di Ricerca e sviluppo interno siamo riusciti a effettuare i test fisici in azienda su campioni di diverse calzature professionali e dare vita al progetto definitivo». Ed ecco Krupp riconvertire la sua produzione, momentaneamente ferma come previsto dalle normative ministeriali, tornando in attività per unirsi alla battaglia contro il Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consegna

Una volta pronto "Klean Lab" la volontà di metterlo a disposizione della collettività è stata data da Regione e Azienda Zero. Un desiderio divenuto realtà mercoledì pomeriggio a Camposampiero: i fratelli Scanavin si sono dati appuntamento con i sindaci Katia Maccarone (Camposampiero) e Daniele Canella (San Giorgio delle Pertiche) davanti all'ospedale della Ulss 6 Euganea a cui è stato donato il primo esemplare. Un momento di grande emozione, con la consegna ufficiale svolta in tutta sicurezza grazie agli uomini della Protezione civile.