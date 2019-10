La fede di San Carlo, la scienza di Galileo: "Illuminami", il più grande murales della città

All'inaugurazione presenti il sindaco Sergio Giordani, l'assessora al sociale Marta Nalin e quello ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, il CSV e tanti volontari. Sul muro della parrocchia di San Carlo, il più grande murales della città, realizzato dall'artista di fama internazionale, Acme107 e da Ste Real. L'evento è inserito nell'ambito del percorso di Padova Capitale del Vontariato 2020.

Muro

Il muro lo ha messo a disosizione la parrocchia di San Carlo mentre il progetto è a cura di Associazione Domna, Associazione Jeos, la Parrocchia di San Carlo. È un'opera di 500 mq che racconta molto della città, della sua storia e dei suoi valori: da un lato la scienza di Galileo Galilei e dall'altro la fede di San Carlo.

All'interno i grandi riferimenti per la città, da Prato della Valle ai profili di famosi edifici storici. In posizione centrale l'astrolabio anellare utilizzato da Galileo Galilei per calcolare le distanze tra i pianeti e nel suo centro una luce abbagliante. Luce, simbolo di saggezza e di illuminazione, che parte dalla mano dell'uomo inginocchiato intento a piantare una pianta d'ulivo. Le foglie poi volano incontro alla luce e da lì ripartono in colombe di pace.

Affresco

«Quasi - raccontano i promotori dell'iniziativa - un affresco imponente ed appagante anche se l'aspetto più arricchente per noi che, assieme ad Associazione Domna, abbiamo assistito ed organizzato l'evento, è stato riscontrare la gioia e l'entusiasmo quotidiano degli abitanti del quartiere riconoscenti per un dono bello quanto inaspettato».