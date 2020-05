La Presidente del Senato Casellati all'Ospedale Civile: «Istituiamo giornata dei camici bianchi»

La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati è stata in visita alle ore 11.30 presso l'Ospedale Civile di Padova per una visita in un luogo-simbolo della lotta al Covid19. «Sono qui - ha dichiarato - per manifestare riconoscenza ai medici e a tutto il personale sanitario che in questa emergenza sanitaria hanno dato prova di grande coraggio e professionalità, lottando al fianco dei malati. Il Senato ha dato un segno importante sottoscrivendo un disegno di legge per istituire della giornata dei camici bianchi. Siccome ai fatti devono seguire i fatti, è tempo che per il personale tutto ci sia un fine mese con più soldi in tasca». Poi un pensiero per la sua città e uno per chi è in difficoltà: «Ho provato grande orgoglio per la mia città. Padova è un modello non solo per il Veneto e per l'Italia ma per il mondo». Poi il pensiero è rivolto alle attività in grande difficoltà: «Abbiamo il dovere di rispondere anche all'emergenza economica. Dobbiamo mettere denaro nelle tasche italiani».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad accogliere a Padova il Presidente Casellati, davanti al Pronto Soccorso del Policlinico, col Sindaco Sergio Giordani il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Luciano Flor, il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto e il Direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, Andrea Crisanti . Il Presidente del Senato ha rivolto un breve saluto ad una rappresentanza dei medici e del personale sanitario riunita nel Chiostro dell’Ospedale Giustinianeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incalzati dai giornalisti, sia il sindaco, Sergio Giordani, che il professor Andrea Crisanti, hanno evidenziato l’importanza del lavoro fatto a Padova: «Potrò anche sembrare presuntuoso - ha dichiarato alla stampa il sindaco Giordani - ma Padova è questo. La sua sanità, la sua Università. Padova è una città che ha una certa cultura, lo dimostra il fatto che se andate per la città non trovate praticamente nessuno senza la mascherina e vari dispositivi. Padova è questo», dice visibilmente orgoglioso il primo cittadino di fronte alla stampa nazionale accorsa quest’oggi all’ospedale Civile. Ma la vera star del momento rimane il professor Andrea Crisanti. Anche lui è tornato sull’importanza di quanto è stato fatto a Padova ma è stato decisamente meno tenero con cittadini di altre città. «Ho visto e vedo immagini scattate o girate in altre città che ci mostrano assembramenti e gente in giro senza mascherina. E’ inaccettabile e irrispettoso rispetto al grande lavoro che anche qui è stato fatto. Mi fa indignare questo atteggiamento superficiale. Si rischia di vanificare tutto ciò che si è fatto fino a oggi».