La risposta video allo spot di Klaus Davi

«A una provocazione abbiamo voluto rispondere in maniera costruttiva. Da nord a sud, l’Italia è un paese meraviglioso che va vissuto e goduto a pieno. Colpi bassi di questo genere non aiutano certamente un comparto che sta soffrendo come mai nella storia», Umberto Carraro, presidente del Consorzio Terme Colli