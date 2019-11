Gli assessori Lanzarin e Marcato visitano l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare

Una visita ufficiale nata dall'espresso desiderio di Manuela Lanzarin e Roberto Marcato, rispettivamente assessore a sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria e allo sviluppo economico ed energia. L'appuntamento alle 10 di lunedì 4 novembre.

Eccellenza nella ricerca

In quella data i due rappresentanti della Regione saranno accolti in via Orus all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata onlus, per incontrare gli scienziati e i giovani ricercatori. «L’incontro» ha dichiarato il professor Pagano, presidente della fondazione «è per noi motivo di orgoglio e siamo felici che due figure istituzionali di rilievo vengano a conoscere il livello degli studi che portiamo avanti. Occasioni come queste sono fondamentali per costruire consapevolezza in tutto il Veneto sull’importanza delle ricerche del nostro istituto. Nel lontano 1996 fu proprio la Regione a contribuire alla nascita del centro, oggi suo vero e proprio fiore all’occhiello». Forte di un comitato scientifico che vanta due premi Nobel, diciotto gruppi di ricerca e 150 ricercatori attualmente impegnati al suo interno, l’istituto Veneto di Medicina Molecolare è considerato un polo di eccellenza a livello nazionale e internazionale per le ricerche svolte nel campo della biologia molecolare e traslazionale.