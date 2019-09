Approvato il progetto definitivo ed esecutivo per allargare la Strada Provinciale 72

È stato approvato con decreto del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, il progetto definitivo ed esecutivo che permetterà di indire la gara per completare l’allargamento della Sp 72 dal “Ponte Rosso” fino all’argine sinistro del Bacchiglione nel Comune di Veggiano.

I lavori

Spiega Bui: «Nel 2018 abbiamo concluso i lavori di allargamento del Ponte Rosso. I 500mila euro stanziati sono serviti sia per recuperare il ponte che per rendere più spaziosa la piattaforma stradale e ospitare una pista ciclo pedonale bidirezionale. Restava però da completare anche l’allargamento di tutto il tratto stradale che, in direzione Mestrino, va dal ponte fino all’argine sinistro del fiume includendo anche la pista. Siamo quindi riusciti a stanziare ulteriori fondi per completare la viabilità con questo intervento che migliora la sicurezza dei veicoli e della mobilità debole». Il costo complessivo dell’intervento è di 200mila euro e l’iter procederà ora con le procedure di appalto.