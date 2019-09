Per migliorare l'accoglienza: tre mesi di lavori nella sede distrettuale dell'Ulss 6 Euganea

L’Ulss 6 Euganea, allo scopo di migliorare l’accoglienza e i servizi all’utenza presso la sede distrettuale di via Paradisi a Vigonza, ha avviato lunedì 16 settembre i lavori di manutenzione straordinaria nell’area Cup - Centro Unico di Prenotazione.

I lavori

Gli interventi, che dureranno 90 giorni, consisteranno nella realizzazione di una nuova area Cup, una nuova e più ampia sala d’attesa e in ulteriori interventi manutentivi, come ad esempio la sostituzione delle pavimentazioni e le dipinture. Sottolinea il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta: «Diamo corso agli impegni presi per offrire alla cittadinanza una struttura più accogliente, convinti come siamo che i Distretti socio-sanitari siano nodi fondamentali nella rete dell’assistenza, insostituibile interfaccia con la popolazione. E il distretto di Vigonza ne è esempio». Aggiunge Stefano Marangon, sindaco di Vigonza: «Gli interventi sono il frutto di un proficuo rapporto di collaborazione tra il Comune di Vigonza e l'Ulss 6 Euganea. Questo ulteriore risultato conferma la centralità del Distretto di Peraga verso il territorio di bacino adiacente e la costante attenzione che detti Enti prestano per garantire un indispensabile servizio alla cittadinanza all'insegna dell'efficienza e del confort».