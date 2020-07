Al via i lavori di riasfaltatura in alcuni tratti della tangenziale sud-est di Padova

Al via in alcuni tratti della tangenziale sud-est e corso 1 maggio a Padova i lavori di riasfaltatura, con cantieri predisposti in orario notturno da martedì 7 a giovedì 9 luglio dalle ore 20 fino alle ore 7 del mattino successivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lavori

Spiega l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Asfaltiamo alcuni tratti della tangenziale in direzione Padova Sud, in particolare dal ponte verso Salboro fino allo svincolo autostradale. Quello che inizia oggi, con il cantiere in notturna per cercare di contenere quanto più possibile i disagi ai cittadini, è un intervento previsto nell'ambito dell'ordinaria manutenzione delle tangenziali che conferma l'attenzione dell'Amministrazione alla manutenzione e alla sicurezza delle strade».